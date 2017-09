Autos kollidieren: B 304 lang gesperrt

− Fotos: FDL/BeMi − Fotos: FDL/BeMi



Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos ist es am gestrigen Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf der B 304 auf Höhe Berg gekommen. Ein 18-jähriger Obinger war mit seinem BMW von Altenmarkt in Fahrtrichtung Obing unterwegs. Ungefähr auf Höhe von Berg kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm eine 18-jährige Trostbergerin mit Ihrem VW entgegen. Diese konnte nicht mehr ausweichen, kam auf die Gegenfahrbahn und die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich. Während der BMW auf der Straße wieder zum Stehen kam, schleuderte der VW auf die Gegenfahrbahn und touchierte noch den Kia eines 48-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg, der ebenfalls in Fahrtrichtung Obing unterwegs war. Durch den Unfall wurde nur der Verursacher leicht verletzt. Er wurde mit Kopfschmerzen zur ambulanten Behandlung in das Kreisklinikum Trostberg gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten überstanden den Unfall unbeschadet. Durch den Unfall entstand an den drei Autos hoher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem entstand Sachschaden an mehreren Verkehrsleitpfosten und einem Kilometrierungsschild. Auch das Bankett muss erneuert werden. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 9000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt und Rabenden waren mit circa 30 Einsatzkräften zur Verkehrslenkung und Säuberung der Fahrbahn im Einsatz. Die Fahrbahn wurde für einen längeren Zeitraum komplett gesperrt. − red/FDL/BeMiMehr dazu lesen Sie im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger vom 15. September.