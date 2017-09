"Kein Platz für Hass und Hetze": Protest gegen AfD-Kundgebung

Symbolfoto: Archiv/dpa Symbolfoto: Archiv/dpa



"Kein Platz für Hass und Hetze" – unter diesem Motto findet am Samstag, 16. September, eine Gegenkundgebung zur AfD-Veranstaltung in Traunstein statt.

Die AfD hält auf dem Stadtplatz von 14 bis 16 Uhr eine öffentliche Kundgebung ab – mit Beatrix von Storch, Europaabgeordnete und Bundesvorstands-Mitglied der Alternative für Deutschland, dem bayerischen Spitzenkandidaten Martin Hebner, dem oberbayerischen Bezirksvorsitzenden Florian Jäger, dem heimischen Direktkandidaten Hans-Jörg Müller sowie dem niederbayerischen Bezirksvorsitzenden Stephan Protschka.

"Die rassistischen Parolen der AfD sollen nicht unwidersprochen bleiben", heißt es in der Pressemitteilung des neu gegründeten Bündnisses "Demokraten gegen Rechts". An der Gegenkundgebung für Menschlichkeit, Vielfalt und Solidarität und gegen Rassismus, Hass und Hetze beteiligen sich verschiedenen Parteien und Organisationen: Die SPD-Kreisverbände Traunstein und Berchtesgadener Land, die Grüne Jugend, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, die Friedensinitiative und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der AntifaschistInnen (VVN-BdA). "Weitere Verbände und Organisationen, etwa auch aus dem kirchlichen Bereich, haben wir angefragt", sagt Helga Mandl, Sprecherin des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen.

Geplant ist, dass der – das ist Helga Mandl wichtig – friedliche Protest am Samstag um 14 Uhr am Traunsteiner Stadtplatz beginnt. "Weil wir aber noch nicht genau wissen, welche Auflagen es von Stadt, Landratsamt und Polizei gibt, kann sich an Ort und Uhrzeit unserer Kundgebung noch etwas ändern." Deshalb gibt es es aktuelle Informationen auf den Internetseiten der unterstützenden Organisationen, etwa auf www.gruene-traunstein.de und in den sozialen Netzwerken.

