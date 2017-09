Plakate-Streit: "Lückenfüller" Ramsauer erzürnt die SPD

Platz da! An zahlreichen Holzwänden in Trostberg ist die CSU in fremdes Territorium eingedrungen. Hier der vierfache Ramsauer unter "Sonstige" an der Ecke Pienzenauer-/Jägerstraße, wo Vandalen auch noch die Wahlwerbung der SPD heruntergerissen haben. - Foto: Thois Platz da! An zahlreichen Holzwänden in Trostberg ist die CSU in fremdes Territorium eingedrungen. Hier der vierfache Ramsauer unter "Sonstige" an der Ecke Pienzenauer-/Jägerstraße, wo Vandalen auch noch die Wahlwerbung der SPD heruntergerissen haben. - Foto: Thois



Wem das Kanzlerduell zu kuschelig ist, der findet den nötigen Zündstoff im lokalen Bundestagswahlkampf: In Trostberg gibt es erneut Streit um die Plakatierung. Auslöser ist die CSU, die an mehreren Stellen gegen die Plakatierverordnung der Stadt verstoßen hat.

Wie berichtet, war die CSU erst spät in den Plakate-Wettstreit eingestiegen. Nun schießt sie auf der Zielgeraden aber über das Ziel hinaus, findet SPD-Orstvorsitzender Martin Baumann. "Es gibt in Trostberg, um einen Plakate-Wildwuchs zu verhindern, klare Regeln. Nur die CSU hält sich nicht daran!" So begegnet man den Slogans der Christsozialen und dem Konterfei des heimischen Direktkandidaten Peter Ramsauer auch abseits der 17 Stellwände, auf die sich der Plakate-Wahlkampf zu beschränken hat. Dass Wahlwerbung nun an Laternenmasten, Hauswänden und in Schaufenstern hänge, sei nicht zulässig, bestätigt Alois Kellner vom Bürgerbüro der Stadt.



Wahlkampf-Wildwuchs, der gegen die städtische Plakatierverordnung verstößt und wegen der der Bauhof ausrücken muss: CSU-Werbung hängt in Trostberg auch abseits der 17 Holzstellwände an Laternenmastten, Hauswänden und in Schaufenstern. - Foto: privat Wahlkampf-Wildwuchs, der gegen die städtische Plakatierverordnung verstößt und wegen der der Bauhof ausrücken muss: CSU-Werbung hängt in Trostberg auch abseits der 17 Holzstellwände an Laternenmastten, Hauswänden und in Schaufenstern. - Foto: privat



In einer E-Mail an die Partei hat die Stadt noch einen weiteren Verstoß beanstandet: Auch auf den Holzwänden hat sich die CSU zu breit gemacht. Ihre Aushänge kleben nicht nur in dem ihr zustehenden Bereich, der gemäß dem Stimmenanteilen bei der letzten Bundestagswahl vier DIN-A-1-Plakate umfasst. Quasi als Lückenfüller besetzt Ramsauer auch noch die freien Flächen, die den "Sonstigen Parteien" zustehen. "Und schlimmer noch", ergänzt Martin Baumann: "In der Schwarzau hat die CSU auch die komplette SPD-Fläche beklebt, nachdem unsere Plakate von Unbekannten heruntergerissen worden sind."

Den Unmut seines SPD-Kollegen kann Markus Fröschl, Trostbergs CSU-Ortschef, nachvollziehen. "Das ist bedauerlich und nicht in unserem Sinne. Die Regeln müssen eingehalten werden", sagt Fröschl und betont, dass der Ortsverband ausschließlich die vorgegebenen Flächen beklebt habe. Alles, was darüber hinaus an Plakaten in Trostberg aufgehängt wurde, liege nicht in der Verantwortung des Ortsvereins. Dass vom Wahlkreisbüro beauftragte Plakatierfirmen das politische Klima vergiften, ärgert Fröschl, der sogar selbst vier regelwidrig befestigte CSU-Plakate von den Stellwänden entfernt hat.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 15. September im Trostberger Tagblatt und Traunreuuer Anzeiger.