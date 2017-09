Sportpark Tittmoning: Bis zum Winter soll der Rohbau stehen

Zufrieden mit der Baustelle sind Bauunternehmer Andreas Di-Qual, Josef Fürmann (Planungsgruppe Strasser), 2. Schützenmeister Hans Berreiter, Schützenmeister Karl-Heinz Sagmeister, Alfons Rieder (Strasser), TSV-Vorsitzender Andreas Bratzdrum und sein Stellvertreter Peter Kraller. − Foto: Huber Zufrieden mit der Baustelle sind Bauunternehmer Andreas Di-Qual, Josef Fürmann (Planungsgruppe Strasser), 2. Schützenmeister Hans Berreiter, Schützenmeister Karl-Heinz Sagmeister, Alfons Rieder (Strasser), TSV-Vorsitzender Andreas Bratzdrum und sein Stellvertreter Peter Kraller. − Foto: Huber



Das unfertige Gebäude erinnert an ein Schiff: Lang und schmal erhebt es sich über der Salzachau, zwei Kräne ragen gen Himmel. An der Nordwestseite steht ein Gerüst. Anfang der Woche haben Bauunternehmer Andreas Di-Qual und seine Leute mit der Decke begonnen, Ende des Jahres soll die Außenhaut des neuen Sportparks auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern stehen und dicht sein. Trotz Verzögerung wird das wohl klappen. Anfang Oktober 2018 wollen der TSV und die Schützen mit einem Fest ihre neuen Räume beziehen.

Auf dem Stand der Technik und der Vorschriften sollen sie sein, barrierefrei – und wasserdicht, anders als die alten Vereinshäuser, die die Salzach 2013 überflutete. Sie zu sanieren, wäre "wirtschaftliche nicht möglich" gewesen, sie hochwasserfest zu machen, hätte Probleme mit der Statik nach sich gezogen, sagt Andreas Bratzdrum, Vorsitzender des TSV und der Bauherrengemeinschaft. Von den rund 4,89 Millionen Euro, die der Neubau kosten soll, kommen 4,25 Millionen Euro aus der Hochwasser-Förderung des Freistaats.

Von den drei Überschwemmungen, die er erlebt hat, war die 2013 die schlimmste, erinnert sich Schützen-Vorsitzender Karl-Heinz Sagmeister: "Meistens waren 20 Zentimeter Wasser im Keller, jetzt war es deckenhoch." Die Kegelabteilung ruht seither. Der Schießstand wurde vier Monate getrocknet, nun drückt das Wasser wieder aus den Wänden.

Aber obwohl vier Jahre vergangen sind, hätte es nicht schneller gehen können, findet Bratzdrum: "Es müssen viele Beteiligte einverstanden sein." Gründlichkeit gehe vor Geschwindigkeit; außerdem sei viel Arbeit ehrenamtlich geleistet worden. Nun nimmt das neue Heim für die zwei Vereine mit ihren insgesamt rund 1000 Mitgliedern – 950 im TSV, 250 bei den Schützen – langsam Gestalt an.