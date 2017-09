Ein Seelsorger setzt sich zur Ruhe: Johannes Bozic wird verabschiedet

Johannes Bozic verlässt den Pfarrverband Tittmoning und geht in den Ruhestand. − Foto: red Johannes Bozic verlässt den Pfarrverband Tittmoning und geht in den Ruhestand. − Foto: red



Seelsorge ist für Pater Johannes Bozic eine persönliche Beziehung – die Menschen möglichst beim Namen nennen zu können, zu sehen und zu hören, was sie bewegt und welche Bedürfnisse sie haben. Dadurch kann man sie kennen und schätzen lernen, findet der 80-Jährige, der am Sonntag, 17. September, nach fünf Jahren den Pfarrverband Tittmoning verlässt und in den Ruhestand geht.

Insgesamt 51 Jahre hat Bozic in Deutschland verbracht: 18 Jahre im Ruhrgebiet, 16 Jahre in Baden-Württemberg und 17 Jahre in Oberbayern. 37 Jahre lang wirkte er als Religionslehrer an Grund-, Haupt- und Sonderschulen. "Du bist nicht doof", lautete sein Motto, und so stärkte er das Gott- und Selbstvertrauen seiner Schüler. "Wir lernen stets voneinander. Ich habe sogar als Theologiestudent beim Militär etwas gelernt, nämlich, wie ich mich verstecken kann", bemerkt er lächelnd.

Inspiriert durch einen Kabarettisten, der im damaligen Jugoslawien regelmäßig im Radio zu hören war, wollte Bozic als Jugendlicher Komiker werden. Gott habe es anders mit ihm gewollt, sagt er. Aber auch in der Kirche sollten eine humorvolle Distanz zur komplizierten Welt und positives Denken eine Rolle spielen, findet der Ordensmann. Der heilige Franziskus etwa werde auch als "Narr Gottes" bezeichnet.

Probleme bereitet hat ihm in Deutschland nichts: "Ich bin für alles dankbar, dem Herrgott und den Gemeinden." Man könne immer etwas dazu lernen. Die Traditionen in den Gemeinden habe er stets respektiert und gefördert. Aber eine Sache fiel ihm zu Beginn seiner Zeit in Deutschland besonders auf: die Friedhöfe, die um die Kirchen angelegt sind. In Bozic’ Heimat befinden sich Grabstätten meist außerhalb des Ortes an einer erhöhten Stelle. − redMehr dazu lesen Sie am Freitag, 15. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.