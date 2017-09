Wäschhauser Berg wird zur Baustelle

Die Kreuzung oberhalb des Wäschhauser Berges. Ab Montag, 18. September, wird hier der Autoverkehr nach Trostberg nach links in Richtung Heiligkreuz und dann über den Heubergweg umgeleitet. Fünf Wochen lang soll in der Straße eine Gasleitung verlegt werden. − Foto: Traup Die Kreuzung oberhalb des Wäschhauser Berges. Ab Montag, 18. September, wird hier der Autoverkehr nach Trostberg nach links in Richtung Heiligkreuz und dann über den Heubergweg umgeleitet. Fünf Wochen lang soll in der Straße eine Gasleitung verlegt werden. − Foto: Traup



Der Wäschhauser Berg ist ab Montag, 18. September, gesperrt. Die Erdgas Südbayern GmbH wird in der Staatsstraße von Trostberg in Richtung Burghausen in den kommenden fünf Wochen eine Erdgasleitung verlegen. Bereits seit einiger Zeit sind die Arbeiter dabei, die Leitung von Feichten kommend entlang der Kreisstraße bis zur Kreuzung am oberen Ende des Wäschhauser Berges zu vergraben.

Für die Arbeiten, die nach Auskunft der Baufirma Streicher etwa fünf Wochen dauern werden, wird eine Umleitung eingerichtet. Der Schwerlastverkehr, so erläutert es Bauleiter Ludwig Schwarz, wird großräumig umgeleitet. Laster, die von Trostberg in Richtung Burghausen fahren wollen, müssen über die B 299 nach Altötting ausweichen und von dort nach Burghausen fahren. Brummis, die aus Richtung Burghausen kommen, werden ebenfalls über die B299 um die Sperrung herumgeleitet. Der Vor-Ort-Verkehr wird über Heiligkreuz und den Heubergweg umgeleitet. − wt

