Verkehrs-Chaos im Chiemgau um Stunden verlängert?

Nach dem Lkw-Unfall auf der A8 wurden am Mittwoch die Altpapierballen zwei Mal mitten auf der Autobahn umgeladen – zunächst von einem Mitarbeiter der Firma Schaumaier vom verunglückten Sattelzug in einen Altpapiercontainer (Bild), und später vom Container weiter auf einen Sattelzug. − Foto: Karpf



Es klingt wie ein schlechter Witz, die Fotostrecken im Internet belegen es aber zweifelsfrei: Nach dem Unfall am Mittwoch auf der A8 zwischen Siegsdorf und Bergen am Reichhausener Berg (wir berichteten) wurde das Altpapier des verunglückten Sattelzuges geborgen und in Container verladen. Von dort wurde es später mitten auf die Autobahn wieder abgeladen und anschließend auf einen anderen Sattelzug gehoben. Die Sperre der Autobahn hätte sicher um einige Stunden eher aufgehoben werden können, wenn man das Umladen auf dem nächsten Parkplatz vorgenommen hätte, vermuten Augenzeugen.

Der mit Altpapier beladene Sattelzug war um kurz nach 11 Uhr auf der Fahrt in Richtung München verunglückt und blockierte beide Fahrspuren. Ein Laster mit Kran des Altmaterialunternehmens Schaumaier in Traunstein wurde angefordert. Mitarbeiter bargen die Papierballen und verluden sie in einen Altpapiercontainer. Jetzt hätte man nur noch wegfahren müssen, und die weiteren Bergungsarbeiten hätten zügig erledigt werden können, berichteten die Augenzeugen. Stattdessen musste der Container-Lkw mit dem umgeladenen Altpapier auf der Autobahn stehen bleiben, bis ein Sattelzug kam, auf den die Papierballen verladen wurden.

Polizeisprecher konnten auf Anfrage der Heimatzeitung den Sachverhalt bis Freitagnachmittag nicht aufklären. Tausende Autofahrer hatten bis in den Nachmittag hinein erst mit großer Verzögerung ihr Fahrziel erreicht. − ko

