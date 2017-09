Bayerns Stimmenkönige von 2013 wieder klare Favoriten

Stephan Mayer und Dr. Peter Ramsauer (von links), hier mit dem Mühldorfer Landrat Georg Huber (alle CSU) bei der Verkehrsfreigabe eines Autobahnabschnitts der A94 München-Pocking im Jahr 2012, waren bei der Bundestagswahl 2013 die Erststimmen-Könige in Bayern und sind auch heuer die haushohen Favoriten auf die Direktmandate in den heimischen Wahlkreisen. − Foto: dpa Stephan Mayer und Dr. Peter Ramsauer (von links), hier mit dem Mühldorfer Landrat Georg Huber (alle CSU) bei der Verkehrsfreigabe eines Autobahnabschnitts der A94 München-Pocking im Jahr 2012, waren bei der Bundestagswahl 2013 die Erststimmen-Könige in Bayern und sind auch heuer die haushohen Favoriten auf die Direktmandate in den heimischen Wahlkreisen. − Foto: dpa



Bei der Bundestagswahl 2013 waren sie die Stimmenkönige in Bayern: Stephan Mayer und Dr. Peter Ramsauer. Und so zweifelt niemand ernsthaft daran, dass die beiden CSU-Kandidaten auch am Sonntag in einer Woche die Direktmandate in den beiden heimischen Stimmkreisen erobern.

Mayer hatte 2013 im Stimmkreis Altötting-Mühldorf 65,8 Prozent der Erststimmen für sich verbucht – mehr als jeder andere Direktkandidat der Christsozialen, die in allen 45 Wahlkreisen in Bayern erfolgreich waren. Auf Platz zwei folgte Ramsauer im Kreis Traunstein/Berchtesgadener Land mit 62,6 Prozent. Die beiden ließen damit die versammelte Parteiprominenz hinter sich.

Ramsauer erreichte damit 2013 fast wieder seinen Wert aus dem Jahr 2005 (63,9), nachdem er 2009 nur 54,6 Prozent geschafft hatte. SPD-Herausforderin Dr. Bärbel Kofler muss dagegen wohl wieder auf den Einzug in den Bundestag über den sicheren Platz acht auf der Landesliste hoffen. War sie 2005 noch auf stattliche 21,7 Prozent der Erststimmen gekommen, stürzte sie 2009 auf 15,2 Prozent ab, steigerte sich vier Jahre später aber immerhin wieder auf 17,6 Prozent. Die übrigen Kandidaten werden sich heuer wie 2013 wohl nur im einstelligen Prozentbereich bewegen, erwarten Experten. − rse

Eine ausführliche Vorschau auf die Bundestagswahl in den Stimmkreisen Traunstein-Berchtesgadener Land und Altötting-Mühldorf inklusive Kandidatenporträts aus Traunstein-BGL finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 16./17. September 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.