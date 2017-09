Alois Glück: "AfD führt einen extrem schmutzigen Wahlkampf im Netz"

"Die AfD führt einen Wahlkampf mit zwei Gesichtern", mahnt Landtagspräsident a. D. Alois Glück. − Foto: hr "Die AfD führt einen Wahlkampf mit zwei Gesichtern", mahnt Landtagspräsident a. D. Alois Glück. − Foto: hr



Berichte über gezielte Negativ-Kampagnen und Aggressionen der AfD in geschlossenen Gruppen im Internet haben den in Traunreut lebenden Landtagspräsidenten a. D. Alois Glück dazu veranlasst, seine Besorgnis zu äußern: "Da werden Kräfte in der Gesellschaft gefördert, die ich tief beunruhigend finde."

Am Freitag hat Glück seine Befürchtungen im Interview mit der Heimatzeitung konkretisiert: "Es wird immer mehr sichtbar, dass die AfD einen Wahlkampf mit zwei Gesichtern führt, einem Schaufenster-Gesicht und einem dunklen Gesicht. Auf der einen Seite die traditionellen Formen der öffentlichen Kommunikation über Zeitungen und andere übliche Medien.Im Großen und Ganzen ist das noch im vertretbaren Rahmen und der üblichen Form einer Auseinandersetzung passiert, und es war transparent. Nun zeigt sich aber immer deutlicher, dass die AfD gleichzeitig einen extrem schmutzigen Wahlkampf im Netz auf Facebook etc. führt, wo alle Regeln des Anstands verletzt werden. Dort gibt es keine Hemmungen mehr, Menschen zu diffamieren, Emotionen, Hass freizusetzen, und das wird von der Parteiführung unterstützt. Dafür hat man zwei Spezialisten der Agentur Harris aus dem Trump-Wahlkampf nach Berlin geholt. Da werden Kräfte freigesetzt in unserer Gesellschaft, das ist erschreckend, das ist das bewusste Drehen an der Spirale Hass, Rassismus und Gewalt."

Im Gegensatz zu früheren Wahlkämpfen seien keine Hemmungen mehr erkennbar, beispielsweise Bilder zu veröffentlichen, die entsprechend negativ retuschiert sind und die Bundeskanzlerin zeigen: "Darunter steht dann, dass sie an so und so vielen Terroropfern persönlich schuldig ist. Da werden Schuldzuweisungen und Unterstellungen getroffen, es geht aber nicht mehr um Fakten. Das zielt genau darauf ab, Hass und negative Emotionen bei den Menschen freizusetzen. Und dies passiert in einer verdeckten Weise, weil man nicht möchte, dass die bürgerliche Zielgruppe unter den Wählern verschreckt wird. Man führt also einen öffentlichen Wahlkampf, der für potenzielle bürgerliche Wähler noch akzeptabel erscheint, und einen verdeckten Wahlkampf, wo man ganz andere Kräfte in unserer Gesellschaft mobilisiert."

