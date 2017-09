Möglinger Mühlbach wird trockengelegt: Abfischen am Samstag

Der Wasserstand wird um eineinhalb bis zwei Meter sinken. Um 6 Uhr rücken am Samstag die Elektrofischer im Möglinger Mühlbach zwischen Altenmarkt und dem Trostberger Rieger-Werk an. Sicher unter den Augen vieler Schaulustiger, die zum Beispiel an dieser Stelle – auf der Kanalbrücke in der Schwarzauer Straße auf Höhe des Huber-E-Werks – einen guten Blick auf das erste Abfischen seit 2012 haben. Der Wasserstand wird um eineinhalb bis zwei Meter sinken. Um 6 Uhr rücken am Samstag die Elektrofischer im Möglinger Mühlbach zwischen Altenmarkt und dem Trostberger Rieger-Werk an. Sicher unter den Augen vieler Schaulustiger, die zum Beispiel an dieser Stelle – auf der Kanalbrücke in der Schwarzauer Straße auf Höhe des Huber-E-Werks – einen guten Blick auf das erste Abfischen seit 2012 haben.



Die heimischen Fischer haben derzeit alle Hände und Kescher voll zu tun: Nachdem vor zwei Wochen, wie berichtet, der Alzkanal zwischen Tacherting und Hirten abgefischt wurde, startet am Samstag , 16. September, die nächste große Umzugsaktion für Waller, Barbe, Barsch und Co. Der Möglinger Mühlbach zwischen Altenmarkt und Trostberg wird – voraussichtlich zehn Tage lang – trocken gelegt.

Grund dafür ist ein Schaden am Düker im Kraftwerk der Firma Hamburger Rieger GmbH in Trostberg, der nur behoben werden kann, wenn der Kanal kein Wasser führt. Das teilte Klaus Huber, der Betreiber des E-Werks in Mögling, der Heimatzeitung am Freitag auf Anfrage mit. Bei der Firma Hamburger Rieger war niemand für eine Auskunft zu erreichen.

Komplett wasserfrei war der Möglinger Mühlbach zuletzt im Jahr 2012, informiert Klaus Huber. Er nutzt die Gelegenheit, um Revisionsarbeiten an seiner Stromturbine durchzuführen. "Das Zerlegen und Saubermachen wäre auch ohne eine komplette Ablassung möglich", sagt Huber. Weil diese wegen des Rieger-Schadens ohnehin nötig sei, wird er auch gleich noch seinen etwa zwei Kilometer langen Kanalbett-Abschnitt zwischen dem "LiBella" in Altenmarkt und dem Möglinger Kraftwerk auf Vordermann bringen. Dabei lege er Wert darauf, dass alles so naturnah bleibt, wie es ist und wie es die vielen regelmäßigen Schwimmer schätzen. Am idyllisch durch Wald und Wiesen verlaufenden Alzabfluss wird also nicht mit schwerem Gerät und Beton Hand angelegt. "Die Dammverstärkung erfolgt mit Holz und Wassersteinen", versichert Klaus Huber.

Etwa zehn Mann lässt der E-Werk-Betreiber am Samstag anrücken, um den Fischbestand vorübergehend umzusiedeln. Gegen 6 Uhr geht es in Altenmarkt los. Das Wasser wird nur noch kniehoch sein, so dass die Elektrofischer mit ihren kleinen Booten und Generatoren anrücken und die Fische durch Gleichstrom für kurze Zeit außer Gefecht setzen können. Mit Keschern werden die Tiere dann in Sammelbehälter befördert und zum Zwischenlagern in mehrere Becken gebracht, erklärt Klaus Huber. Dort verbringen sie die etwa zehn Tage, die für die Rieger-Reparaturarbeiten veranschlagt sind, ehe sie wieder in ihren angestammten Lebensraum entlassen werden.

Kanalabwärts ab dem E-Werk über das Schwimmbad bis zum Rieger-Werk werden rund 25 Mitglieder des Fischereivereins Trostberg im Abfisch-Einsatz sein, um die Tiere sofort an verschiedenen Stellen in der benachbarten Alz auszusetzen.

Mehr dazu lesen Sie am 16. September im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.