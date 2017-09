Schwerer Unfall auf der B299

Der Nissan erlitt bei dem Unfall Totalschaden. − Fotos: FDL/BeMi Der Nissan erlitt bei dem Unfall Totalschaden. − Fotos: FDL/BeMi



Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am heutigen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr auf der B299 zwischen Tacherting und Trostberg. Ein Nissan, in dem drei Personen saßen, fuhr aus Richtung Trostberg kommend in Fahrtrichtung Tacherting. Auf Höhe der Piedersdorfer Kiesgrube betrat unvermittelt ein Fußgänger die Fahrbahn. Die Lenkerin des Nissan hatte keine Möglichkeit mehr einen Unfall zu verhindern und erfasste den Fußgänger frontal. Dieser erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Die Personen im Auto wurden leicht verletzt und erlitten einen Schock. Alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren aus Tacherting und Oberfeldkirchen waren mit insgesamt 30 Mann am Unfallort. Sie leuchteten die Unfallstelle aus und leiteten den Verkehr um. Die B299 war für circa zwei Stunden total gesperrt. Das BRK war mit zwei RTW und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Die Polizei aus Altötting unterstützten die Trostberger Kollegen und nahmen den Unfall auf. Am Pkw entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. − FDL/BeMiMehr dazu lesen Sie am 18. September im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.