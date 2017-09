Nass, kühl, gute Stimmung: Burgtage in Tittmoning trotz Regens

"Draconis Cognatio" marschierten in Reih und Glied hinter ihrer Fahnenträgerin in die Burg ein. − Foto: Bernard "Draconis Cognatio" marschierten in Reih und Glied hinter ihrer Fahnenträgerin in die Burg ein. − Foto: Bernard



Nur eine Handvoll Besucher hatte dem steten Nieselregen getrotzt und waram Samstag um 11 Uhr auf die Burg gekommen, um sich die Eröffnung der 7. Historischen Burgtage in Tittmoning anzusehen. Trotzdem ließen sich Organisatoren und Mitwirkende die Stimmung nicht verderben. Auf zwei Wiesen unter- und oberhalb der Parkplätze im Ponlach hatten zahlreiche Gruppen ihre Lager aufgeschlagen, die Feuer angezündet und bei vielen hing um die Mittagszeit eine dampfender Kessel darüber. Mehr Fotos vom Samstag finden Sie hier.

Nach Mittag wurde es etwas trockener und es kamen doch noch einige Mittelalter-Fans mehr. Besonders der Gaukler Esposito fand für seine Show Zuschauer, auch die Schaukämpfe am Nachmittag waren recht gut besucht – die Darsteller legten sich ins Zeug, als müssten sie einen gefüllten Burghof unterhalten. Wenig los war dagegen lange Zeit in den Lagern und an den Marktständen.

Auch heute noch kann man in die mittelalterliche Welt eintauchen; um 11 Uhr öffnen die Burgtage ihre Tore, das Programm dauert bis gegen 18 Uhr. Auch für Kinder ist einiges geboten. − smbMehr dazu lesen Sie am Montag, 18. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.