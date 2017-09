Herrscht bald Chaos am Pettinger Sportplatz-Parkplatz?

Die Autos sollen weg von der Straße. Der Gemeinderat diskutierte über die neu geschaffene Parkfläche am Sportplatz. − Foto: Höfer Die Autos sollen weg von der Straße. Der Gemeinderat diskutierte über die neu geschaffene Parkfläche am Sportplatz. − Foto: Höfer



Aus dem Bericht von Bürgermeister Karl Lanzinger, man habe am Vortag die Situation am Sportplatz unter die Lupe genommen, entwickelte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Diskussion über Details. Zum Beispiel darüber, ob man den Parkern ihre Plätze vorgeben müsse.

Der Fußweg beim Kindergarten wird weitergeführt in Richtung Sportplatz; am Grundstücksende soll die Straße überquert werden. Der von dort weiterführende Gehweg auf der Ostseite soll laut Lanzinger verhindern, dass weiterhin geparkt wird. "Die Autos stehen mit der Schnauze zum Zaun und mit dem Heck teilweise einen halben Meter in den Straßenraum", so seine Erfahrung, "das ist ungut und gefährlich." Vorne am Gebäude werden einige Stellplätze für Behinderte entstehen; der von Süden kommende Radweg wird dort enden. Drei zusätzliche Leuchten sollen den Fußweg sicher machen.

Philipp Strohmeyer fragte, ob ein Zebrastreifen am Übergang möglich sei. "Dabei sind wir bisher immer gescheitert", erinnerte der Bürgermeister: unter anderem deshalb, weil die erforderliche Frequenz nirgends zu erreichen war. "Hier könnte man doch mit dem Sportbetrieb argumentieren", blieb Strohmeyer dabei. "Und man hätte mit dem Übergang einen Zwangspunkt", unterstützte ihn Franz Vordermayer. Nicht jeder sei ein Freund von Zebrastreifen, verwies Lanzinger auf vergangene Verkehrsschauen.

Die Autos sollen vor allem weg von der Straße. Deshalb ist eine große Parkfläche entstanden. "Strukturieren wir die?", fragte Vordermayer. Roland Krammer würde eine Struktur vorgeben, "quer oder längs". Andernfalls erwartet er Chaos. − höfMehr dazu lesen Sie am Montag, 18. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.