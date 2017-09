Breiter Protest: Der AfD den Marsch geblasen und gebimmelt

"Bass gegen Hass!" Prominente blasmusikalische Verstärkung bekam die Anti-AfD-Veranstaltung von Stefan Dettl (rechts) und Stefan Huber von der Chiemgauer Erfolgsband LaBrassBanda . - Fotos: bjr (2), privat "Bass gegen Hass!" Prominente blasmusikalische Verstärkung bekam die Anti-AfD-Veranstaltung von Stefan Dettl (rechts) und Stefan Huber von der Chiemgauer Erfolgsband LaBrassBanda . - Fotos: bjr (2), privat



Bunt, laut, breit und prominent war der Protest gegen die AfD am Samstagnachmittag in Traunstein. Die Parolen, die Beatrix von Storch und ihre Parteikollegen auf dem Stadtplatz ans Wahlvolk bringen wollten, gingen fast unter im Lärm der Demonstranten. Neben Trillerpfeifkonzert und Buh- und Schmährufen bildeten die durchgehend läutenden Glocken der Pfarrkirche St. Oswald und die Blasmusik von LaBrassBanda eine Geräuschkulisse, gegen die die Mikrofone und Lautsprecher der AfD schier machtlos waren.

"Das war ein guter Tag für die Demokratie", freuten sich Helga Mandl (Grünen-Kreisverband) und Renate Schunck (Friedensinitiative) über die große Beteiligung. Das neue Bündnis "Demokraten gegen Rechts" schätzte die Menge der Demonstranten auf dem Maxplatz auf rund 300 Menschen – unter ihnen Stefan Dettl und Stefan Huber, Sänger und Tubist der Band LaBrassBanda. Die beiden verstärkten die Reden auf dem Maxplatz mit schneidiger Blasmusik.

Redner von Parteien wie SPD, Grüne und Linke und Organsiationen wie der Caritas oder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschisten wandten sich gegen Ausgrenzung und Demagogie durch die "Alternative für Deutschland": "Angst und Hass zu schüren, ist das Markenzeichen von Antidemokraten."



Ein massives Polizeiaufgebot trennte die Gegendemonstranten von den Teilnehmern der AfD-Wahlveranstaltung. Ein massives Polizeiaufgebot trennte die Gegendemonstranten von den Teilnehmern der AfD-Wahlveranstaltung.



Rund 100 Teilnehmer waren zur Wahlkampfveranstaltung der AfD auf den Stadtplatz gekommen, wo unter anderem Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch, der bayerische Spitzenkandidat Martin Hebner und der heimische Direktkandidat Hans-Jörg Müller den Umgang der Politik mit der Flüchtlingskrise, den Parteienfilz und den Euro scharf kritisierten.

In die Gegendemo auf dem Maxplatz, deren Ausmaß die Polizei auf lediglich 150 Teilnehmer beziffert, kam nach etwa einer halben Stunde Bewegung. Nach und nach zogen immer mehr Menschen die gut 100 Meter in Richtung Stadtplatz weiter, um dort die AfD-Kundgebung mit Trillerpfeifen und "Nazis raus"-Rufen erheblich zu stören. Eine Aktion, die das immerhin rund 90-köpfige Polizeiaufgebot auf den Plan rief. Den Beamten gelang es zunächst nicht, die Fronten zu trennen. Bis auf etwa 20 Meter waren die Gegendemonstranten – zum Teil aus dem linksautonomen Lager – an die AfD-Kundgebung herangerückt.



Auf einem zur Bühne umfunktionierten Anhänger sprach AfD-Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch auf dem Stadtplatz. Auf einem zur Bühne umfunktionierten Anhänger sprach AfD-Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch auf dem Stadtplatz.



"Eine vernünftige Durchführung der AfD-Versammlung war nicht mehr gewährleistet", teilt Einsatzleiter Rainer Wolf mit. Deshalb habe man die Veranstaltung unterbrochen und die Gegendemonstranten aufgefordert, an einem abgelegeneren Bereich des Stadtplatzes weiterzuprotestieren. Weil die Demonstranten dem nicht nachgekommen seien, habe man sie durch eine Polizeikette abgedrängt. Eine rund 20-köpfige Gruppe habe erheblichen Widerstand geleistet. Man habe diese "nur durch massives Schieben an den vorgesehenen Platz drängen können", heißt es im Polizeibericht. Ein 19-jähriger Garchinger, der versucht habe, nach einem Bereitschaftspolizisten zu schlagen, sei auf dem Boden niedergerungen, gefesselt und dabei leicht verletzt worden. Der alkoholisierte Störer, der über ein Promille im Blut hatte, wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Letztlich konnte die AfD-Versammlung ohne weitere Sicherheitsstörungen, wie geplant, bis 16 Uhr fortgeführt werden. Allerdings unter erschwerten Bedingungen, denn auch die Kirche hatte sich dem Protest angeschlossen. Pastoralreferent Robert Hintereder ließ die ganze Zeit über die Glocken der Pfarrkiche St. Oswald läuten.

