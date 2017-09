Dreschen wie in alten Zeiten

Um den Schauplatz herum fuhren einige ihre Modelle aus. − Foto: Pfingstl Um den Schauplatz herum fuhren einige ihre Modelle aus. − Foto: Pfingstl



"Wir haben gedacht, bei dem Wetter sind 50 bis 100 Bulldogs eh schon viele", sagte Hans Irlacher, der Vorsitzende des Bulldogvereins "Ziag o". Der Verein veranstaltete am Sonntag sein Bulldogtreffen mit historischem Feldtag in Neudorf bei Hörpolding. Und noch am Samstagabend hatte es so ausgesehen, als ob das Wetter bei der achten Auflage des Treffens heuer erstmals nicht mitspielen würde. Aber wider Erwarten war es dann doch trocken, so dass zur Mittagszeit zwischen 150 und 170 Bulldogs in Reih und Glied auf dem Feld standen, die Parkplätze fast bis auf den letzten Platz gefüllt waren.

Zwischen den Bulldogs verschiedenster Baujahre – idealerweise nicht jünger als 1970, Ausstattungen und Marken spazierten zahlreiche Besucher. Wer bei den vielen Modellen eine Pause brachte, fand die in der angrenzenden landwirtschaftlichen Halle, die zum Festzelt umgebaut worden war. Da herrschte zur Mittagszeit Hochbetrieb. An den Essenständen bildeten sich lange Schlagen, und inmitten all des Trubels spielten die "Nagl-Buam" zünftig bairisch auf. − pfjEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am Montag, 18. September, im Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.