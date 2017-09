Blutbad in Traunreuter Kneipe: Der Täter hatte eine Lebenskrise

Festgenommen wurde der tatverdächtige 62-jährige Traunreuter noch in der Nacht auf Sonntag. − Foto: Barth Festgenommen wurde der tatverdächtige 62-jährige Traunreuter noch in der Nacht auf Sonntag. − Foto: Barth



Ein 62-Jähriger hat am Samstagabend in einem Lokal in Traunreut (Landkreis Traunstein) zwei Männer erschossen und zwei Frauen schwer verletzt. Er wurde verhaftet und in die Psychiatrie eingeliefert. Bevor er gefasst wurde, mischte er sich offenbar unter die Schaulustigen am Tatort.

Die Lebenskrise eines 62-jährigen Traunreuters gipfelte am Samstagabend in dem Blutbad im Lokal "Hex Hex". Ferdinand F. hatte seit Jahren als unbescholtener Mann mit seiner Frau im Erdgeschoss eines Wohnblocks am St. Georgs-Platz in Traunreut (Lkr. Traunstein) gelebt. Der erwachsene Sohn war längst ausgezogen. Vor einigen Wochen aber hat die Frau den Bauarbeiter verlassen, den die Nachbarn als unauffällig und freundlich beschreiben.

In den vergangenen Tagen veränderte sich der aus Russland stammende Traunreuter dann merklich: "Er spielte laute Musik, stieß mit dem Besen gegen die Decke und trank wohl auch", berichtet ein Nachbar.

