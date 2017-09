Neues Buch: "Plakate als Spiegel der Traunsteiner Stadtgeschichte"

Für ihre Unterstützung bei der Verwirklichung seines Buches "Öffentliche Anschläge" dankte Stadtarchivar Franz Haselbeck (Mitte) dem Vorsitzenden Hans Helmberger vom Historischen Verein als Herausgeber, seiner Frau Helga als Fotografin und Lektorin, der Grafikerin Daniela Niederbuchner sowie Christl Knauer-Nothaft von der Mooseder-Stiftung als Sponsorin (von links). − Foto: bjr Für ihre Unterstützung bei der Verwirklichung seines Buches "Öffentliche Anschläge" dankte Stadtarchivar Franz Haselbeck (Mitte) dem Vorsitzenden Hans Helmberger vom Historischen Verein als Herausgeber, seiner Frau Helga als Fotografin und Lektorin, der Grafikerin Daniela Niederbuchner sowie Christl Knauer-Nothaft von der Mooseder-Stiftung als Sponsorin (von links). − Foto: bjr



"Öffentlicher Anschlag – Plakate als Spiegel der Traunsteiner Stadtgeschichte" lautet der Titel eines Buchs über die Geschichte von Traunstein. In dem Band hat der Autor, Stadtarchivar Franz Haselbeck, seine 2016 in den "Chiemgau-Blättern" veröffentlichte Serie über historische Plakate und ihre Geschichte zu einem 272 Seiten starken Buch zusammengefasst. Herausgeber ist der Historische Verein für den Chiemgau zu Traunstein. Bei einer Veranstaltung im Großen Sitzungssaal des Rathauses wurde das Druckwerk der Öffentlichkeit vorgestellt.

Haselbeck habe in mühevoller Kleinarbeit zu rund 70 Plakaten aus dem 19. und 20. Jahrhundert Daten und Fakten recherchiert und aufbereitet, sagte Oberbürgermeister Christian Kegel. Entstanden sei ein beeindruckender Bildband, der zeige, dass Plakate mehr als nur großformatige Papierbögen seien. "Mit ihren Botschaften spiegeln sie Geschichte wider, erlauben seltene Rück- und Einblicke insbesondere in die Geschichte der Stadt Traunstein, aber auch darüber hinaus", so Kegel. Das Buch ist ab sofort unter anderem in der Buchhandlung Stifel erhältlich. − bjr



