Kinderhilfe Nepal Waging hat wieder eine Spitze

Sie leiten die Kinderhilfe Nepal Waging: (von links) Vorsitzender Engelbert Mayer, seine Stellvertreterin Ruth Hickl, Schatzmeister Ludwig Mayer, Schriftführerin Rosa Mayer sowie die Kasseprüfer Franz Rehrl und Richard Stangl. − Foto: red



Wichtigster Punkt der Jahreshauptversammlung des Vereins Kinderhilfe Nepal Waging im Gasthaus "Unterwirt" in Waging war die Neuwahl der Vorstandschaft. Denn es hatte einige Rücktritte gegeben: Der frühere Vorsitzende Johann Burlefinger hatte bereits bei der Wahl vor zwei Jahren angekündigt, dass er 2017 nicht mehr antreten werde. Am 21. Oktober 2016 legte er sein Amt nieder. Seine Stellvertreterin Karin Prokop-Becker hatte danach den Verein vertreten. Im April 2016 teilte auch sie mit, dass sie bei den nächsten Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehe. Am 14. Juni 2017 trat auch sie zurück. Zum Leiter der Jahreshauptversammlung bestimmten die Mitglieder daher Engelbert Mayer.

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft durch Handzeichen dankte Mayer der bisherigen Schatzmeisterin Magda Kämpfl für ihre "jahrelange großartige Arbeit", die sie aus gesundheitlichen Gründen nicht fortführen kann. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Ohne Gegenvotum wurde Engelbert Mayer zum Vorsitzenden bestimmt, jeweils mit einer Enthaltung Ruth Hickl zur Stellvertreterin, Ludwig Mayer zum Schatzmeister, Rosa Mayer zur Schriftführerin, Franz Rehrl und Richard Stangl zu Kassenprüfern. Die Vorstandschaft werde versuchen, das Bestmögliche für den Verein zu erreichen und das Lebenswerk des Gründers Wolfgang Kämpf fortzuführen, so Rosa Mayer.

Engelbert Mayer übernahm den Vorstandschafts-Bericht. Die Kinderhilfe hatte zum 31. Dezember 2016 130 Mitglieder, im Kinderhaus in Alapot bei Kathmandu lebten zu diesem Zeitpunkt 15 Kinder. − redMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 19. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.