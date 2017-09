Kindheitsträume und Abwechslung vom Alltag: Der zweite Burgtage-Tag

Ohne Rücksicht auf Verluste: Zwei Mitglieder der "Waldecker" beim Schwertkampf. − Foto: Ertl Ohne Rücksicht auf Verluste: Zwei Mitglieder der "Waldecker" beim Schwertkampf. − Foto: Ertl



Am zweiten Tag der Tittmoninger Burgtage, am 17. September, hatten die Veranstalter Glück im Unglück mit dem Wetter. Zwischendurch fielen zwar mal ein paar Regentropfen, aber ansonsten blieb es trocken. Erst gegen Abend gab es dann einen Schauer. Das tat der Stimmung keinen Abbruch: Zahlreiche Mittelalter-Fans und Familien ließen sich das Spektakel auf der Tittmoninger Burg nicht entgehen. Mehr Fotos finden Sie hier.

Über den ganzen Tag war bei der Bühne ein buntes Programm geboten. Gaukler, Musiker und Schaukämpfer sorgten für jede Menge Unterhaltung. Um die Mittagszeit bildeten sich lange Schlangen an den Essens-Ständen, wo es Süßes und Deftiges gab. Beim Schlendern über die Zeltlager konnte man von den Gruppen einiges über das Leben im Mittelalter erfahren. Bereitwillig zeigten und erklärten sie die verschiedensten Waffen. Die Motivation ist ganz unterschiedlich.

Manche erfüllen sich damit einen Kindheitstraum und andere interessieren sich einfach für Schwertkampf, erklärte ein Ritter der Pienzenauer Schlosswacht. Die Gruppe besteht in unterschiedlicher Besetzung nun schon seit zehn Jahren. Jedes der Mitglieder übernimmt eine andere Rolle in der Geschichte um Hans von Pienzenau, der um 1500 im Krieg zwischen Wittelsbachern und Habsburgern die Burg in Kufstein verteidigte. Das sogenannte "reinactment", also das Schlüpfen in andere Rollen, bietet der Gruppe eine Abwechslung vom Alltag.

