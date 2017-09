Bayerische Schleierfahnder unterstützen Interpol in Andalusien

Ein Gruppenfoto der Polizisten, die im Rahmen der "Operacion Paso del Estrecho" in Andalusien gestohlene Autos sicherstellte. −Fotos: PP Oberbayern Süd Ein Gruppenfoto der Polizisten, die im Rahmen der "Operacion Paso del Estrecho" in Andalusien gestohlene Autos sicherstellte. −Fotos: PP Oberbayern Süd



Zwei bayerische Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und der Oberpfalz haben Interpol bei Fahndungsaktionen in Südspanien unterstützt. Die bayerischen Beamten halfen bei Kontrollen in Andalusien, zum Beispiel in den Fährhäfen von Algeciras und Tarifa. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Beide Städte stellen mit ihren Häfen EU-Außengrenzposten dar. Nahezu im Halbstundentakt fahren von den dortigen Häfen Schiffe durch die Bucht von Gibraltar unter anderem nach Nordafrika. Hauptsächlich nutzen in Europa lebende Nordafrikaner die Schifffahrtsverbindungen, um von Spanien aus ihre Heimat zu besuchen. Doch auch Autodiebe nutzen die Fähren, um gestohlene Fahrzeuge nach Nord- bzw. Westafrika zu bringen.

Um das zu unterbinden, unterstützten Polizeihauptmeister Manuel Rosenmüller von der PI Fahndung Waidhaus und Polizeioberkommissar Martin Emig von der PI Fahndung Traunstein die spanischen Behörden. Bei den Kontrollen stellten sie insgesamt acht gestohlene Fahrzeuge sicher. Im Hafen von Tarifa vereitelten die Beamten, dass ein BMW X4 M im Wert von etwa 100.000 Euro einer deutschen Mietwagenfirma nach Nordafrika gebracht wird.



Diesen gestohlenen BMW stellten die Beamten sicher. Diesen gestohlenen BMW stellten die Beamten sicher.



An der Kontrollaktion nahmen weitere Polizisten aus Finnland, Italien, Österreich, Australien und Frankreich teil. − pnp