Alles Bitten hilft nicht: Pater Johannes Bozic muss gehen

Ein Vereinsshirt für den glühenden Fan des SV Kay überreichte Guido Remmelberger (links) an Pater Johannes. − Foto: Baumann Ein Vereinsshirt für den glühenden Fan des SV Kay überreichte Guido Remmelberger (links) an Pater Johannes. − Foto: Baumann



Zum Abschied von Pater Johannes Bozic fand in der Stiftskirche ein feierlicher Gottesdienst mit großem Chor, Solisten und Orchesterbegleitung statt. Bozic zelebrierte die Messe zusammen mit Pfarrer Gerhard Gumpinger, Pater Mato Orsolic, den Diakonen Uwe Kraus, Donat Hinterstocker und der Gemeindereferentin Waltraud Jetz-Deser vor einer großen Anzahl Gottesdienstbesucher. Im Anschluss gab es Mittagessen, Kaffee und Kuchenbuffet samt einem bunten Abschiedsprogramm im Gasthaus Ledern.

Pater Johannes freute sich über die vielen Gottesdienstbesucher und bedankte sich bei allen, die ihn auf seinen bisherigen Lebensweg begleitet haben. "Ich bin meinen Weg immer gern gegangen, auch wenn er nicht leicht war", versicherte er. Er riet allen, nach dem Motto des heiligen Franziskus zu leben, das er sich als Franziskanerpater zu eigen gemacht habe: "Lobt und preist meinen Herrn und dient ihm in Demut".

Im Gasthaus Ledern wurde dem Fussballfan und glühendem Fan des SV Kay Bozic vom Vorsitzenden des Vereins, Guido Remmelberger, ein Trikot überreicht. In einem kleinen Schauspiel der Ministranten ging es dann hoch her. Trotz der Bitten vieler Heiliger wurde die Entscheidung, dass Johannes Bozic nach Bosnien in die Rente geschickt wird, nicht zu ändern. − ribMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 20. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.