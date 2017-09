Start-Ziel-Sieg für Stefan Ramstetter beim Wonneberger Straßenlauf

Schon beim Start führte der spätere Sieger Stefan Ramstetter (Startnummer 66) das Teilnehmerfeld an. − Foto: Aßmann Schon beim Start führte der spätere Sieger Stefan Ramstetter (Startnummer 66) das Teilnehmerfeld an. − Foto: Aßmann



Stefan Ramstetter hat den Wonneberger Straßenlauf gewonnen. Der Sportler, der für die DJK Weildorf startet, benötigte für die 5,6 Kilometer lange, anspruchsvolle Strecke 20:29 Minuten. Er verwies damit Patrick Topol (TG Salzachtal) und Lokalmatador Christian Mayr vom SV Wonneberg auf die Plätze. Erwartungsgemäß schnellste Dame war Waltraud Berger von der TG Salzachtal, die nach 22:40 Minuten das Ziel erreichte. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Xandi Gröbner und Rosa-Maria Haslberger (SV Wonneberg).

Bei kühlen 15 Grad Celsius – immerhin blieb es während der Veranstaltung trocken, nachdem es den ganzen Vormittag geregnet hatte – beteiligten sich 71 Teilnehmer am Straßenlauf. Die Jahrgänge 2009 bis 2013 hatten eine 400 Meter lange Dorfrunde zu absolvieren. Schon die Jüngsten legten einen unübersehbaren sportlichen Ehrgeiz an den Tag. Bereits eine 1,1 Kilometer lange Strecke mussten die Neun- bis 13-Jährigen bewältigen. Auch hier kämpften die jungen Läufer bis ins Ziel um Sieg und Platzierungen, und teilweise fielen die Entscheidungen äußerst knapp aus. − miaMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 20. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.