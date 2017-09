Schlachtabfälle am Chiemsee abgelegt

Eine Spaziergängerin am Chiemseeufer in Seebruck hat am Samstagnachmittag in der Nähe des Campingplatzes Kupferschmiede eine grausige Entdeckung gemacht. Sie fand circa drei Kilogramm Fleisch. Es handelt sich dabei vermutlich um Schlachtabfälle. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sollen sich an die Polizei Trostberg, Tel. 08621/98420, wenden. − red