Das nächste Traditions-Wirtshaus verschwindet

Das ehemalige Gasthaus Aigner und jetzige Ristorante da Andrea in Deisenham soll umgebaut und später ausschließlich als Einfamilienhaus genutzt werden. − Foto: luh



Das markante Haus an der Staatsstraße 2091 kurz vor dem Ortsteil Deisenham hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Einst wurde es als Bahnhof für die geplante Tauernbahn errichtet. Als die Gleise der Bayerischen Tauernbahn am Anfang des 20. Jahrhunderts dann aber auf einer ganz anderen Trasse gebaut wurden, etablierte sich das Haus als Gaststätte. Jetzt wird auch dieses Kapitel geschlossen: Der Eigentümer möchte ein reines Wohnhaus daraus machen.

Der Bauausschuss der Trostberger Stadtrates beriet in der öffentlichen Sitzung am Montagabend über den Vorbescheidsantrag von Christian Brandl. Dieser plant, die Höhe des Gebäudes um das Dachgeschoss zu verringern. Das zweite Obergeschoss, in dem sich bisher Fremdenzimmer befanden, soll künftig als Speicherraum genutzt werden. Im Erdgeschoss sollen der Wintergarten und der nördliche Anbau abgebrochen werden. Im Süden ist ein Balkon geplant und an der Nordseite des Hauses eine Doppelgarage mit Abstellraum.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwochs-Ausgabe, 20. September 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.