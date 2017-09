Wahlunterlagen bei der Zustellung in Traunreut spurlos verschwunden

Die Briefwahlunterlagen mit dem roten Wahlbriefumschlag, blauem Stimmzettelumschlag und dem Stimmzettel hält Richard Hoffmann im Bürgerbüro im Erweiterungsbau des Rathauses bereit. Dort stehen auch Wahlkabinen, in denen man Stimmzettel ausfüllen könnte. − Foto: hr Die Briefwahlunterlagen mit dem roten Wahlbriefumschlag, blauem Stimmzettelumschlag und dem Stimmzettel hält Richard Hoffmann im Bürgerbüro im Erweiterungsbau des Rathauses bereit. Dort stehen auch Wahlkabinen, in denen man Stimmzettel ausfüllen könnte. − Foto: hr



Obwohl sie bereits Ende August ihre Briefwahlunterlagen angefordert haben, warten eine ganze Reihe von Traunreutern noch immer auf entsprechende Post von der Stadt. "Wir haben hier tatsächlich ein massives Problem und bitten deshalb die Bürger, bei uns keine Briefwahlunterlagen mehr anzufordern, weil wir die rechtzeitige Zustellung nicht garantieren können", so Traunreuts Wahlleiter Werner Arndt am Dienstag gegenüber der Heimatzeitung.

Vor allem Wahlunterlagen die zwischen 30. August und 4. September angefordert und versandt worden sind, kamen nach Einschätzung der Stadt zum Teil nicht an. Post-Sprecher Klaus-Dieter Nawrath betont nach eingängiger Recherche an den zuständigen Stellen: "Es gibt derzeit keinen Anhaltspunkt, dass wir Wahlunterlagen nicht zugestellt haben."

Die Stadt hat nach eigenen Angaben an vier Tagen Ende August und Anfang November Wahlunterlagen mit der sogenannten Dialogpost verschickt. Diese Versandart ist deutlich billiger für die Stadt, es muss aber eine bestimmte Stückzahl von gleichartigen Briefen erreicht werden. Konkret müssen dabei mindestens 200 Einzelbriefe gleichzeitig versendet werden. Demnach wurden an vier Tagen mindestens 800 Wahlunterlagen an Bürger der Stadt rausgeschickt. "Aber nur zwei Drittel haben die Unterlagen auch tatsächlich bekommen", schätzt Birgit Reschka vom Bürgerbüro der Stadt anhand der bisherigen Rückmeldungen der Bürger.

Nachvollziehbar ist diese Schätzung der nicht angekommenen Wahlunterlagen für Postsprecher Nawrath nicht. Angeliefert wurde bei der Post im oben genannten Zeitrahmen an drei Tagen Dialogpost von der Stadt. Nicht festgehalten ist allerdings, ob diese Briefe auch alle zugestellt worden sind. Für eine Nachverfolgung hätte die Stadt nämlich eine Zusatzleistung buchen müssen, die sich bei der Post "Premiumadress" nennt. Diese Mehrkosten hat sich die Stadt aber gespart. Bei "Premiumadress" bekommt der Absender eine Nachricht, wenn ein Brief nicht zugestellt werden kann. Bei der regulären Dialogpost, die vor allem für Werbebriefe verwendet wird, ist dies nicht der Fall. Deshalb liegen auch keine Zahlen vor, wie viele Wahlunterlagen tatsächlich zugestellt worden sind.

Fakt ist: Mindestens 20 Traunreuter beschweren sich derzeit pro Tag, dass sie seit Wochen auf die Briefwahlunterlagen warten. Wahlleiter Werner Arndt empfiehlt den Traunreutern, die noch eine Briefwahl durchführen wollen: "Kommen Sie direkt ins Rathaus, holen ihre Unterlagen ab und füllen Sie sie vielleicht gleich vor Ort aus."

