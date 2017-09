Zwei Unfälle: Lkw fährt Bahnschranke nieder

− Foto: Archiv − Foto: Archiv



Auf der Traunsteiner Straße (B304) unmittelbar vor dem Bahnübergang haben sich am Dienstag, 19. September, gegen 13 Uhr gleich zwei Unfälle ereignet.

Beim ersten Unfall hielt eine 25-jährige Frau aus Traunreut mit ihrer Mercedes A-Klasse am Bahnübergang. Das übersah ein 17-jähriger Zweiradlenker aus Trostberg, der mit seiner Yamaha hinter ihr fuhr. Er fuhr auf das Heck des Mercedes auf, schleuderte gegen das Auto und zog sich Verletzungen an Rücken und Schienbeinen zu. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an der Yamaha und rund 2000 Euro am Mercedes.

Noch während die Polizei mit der Unfallaufnahme beschäftigt war, umfuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Unfallstelle und missachtete einen Lkw, der Vorfahrt hatte und in Richtung Stein an der Traun unterwegs war. Der 31-Jährige bremste seinen Daimler-Benz-Lkw, kam aber erst auf dem Bahnübergang zum Stehen. Dem ganzen nicht genug meldete der Schrankensignalgeber gleichzeitig, dass gleich ein Zug ankommt. Sogleich schlossen sich die Schlagbäume der Schrankenanlage und trafen dabei den Anhänger des Lkw. Von dem unbekannten Fahrzeugführer liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trostberg unter der Telefonnummer 08621/98420 zu melden.

