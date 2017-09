Vorübergehende Lösung

Die Staatsstraße wird auf einer Länge von 1,2 Kilometern geflickt und mit einer Deckschicht überzogen. − Foto: Pfingstl Die Staatsstraße wird auf einer Länge von 1,2 Kilometern geflickt und mit einer Deckschicht überzogen. − Foto: Pfingstl



Notdürftig über den Winter müsste das Staatliche Bauamt Traunstein mit der geplanten Reparaturmaßnahme zwischen Deisenham und Emertsham nach eigener Einschätzung kommen. Für recht viel mehr werde es wahrscheinlich nicht reichen. Von Montag, 25., bis Freitag, 29. September, wird die Staatsstraße 2091 in diesem Abschnitt vollständig gesperrt werden, um auf 1,2 Kilometern Länge eine neue Deckschicht aufzutragen. Die größten Schlaglöcher werden so ausgebessert. "Damit können wir die Wintersaison, die kommt, sichern", sagt Peter Maltan vom Staatlichen Bauamt in Traunstein.

Eine langfristige Lösung werde die Deckschicht nicht sein. Dafür sei dieser Abschnitt zu kaputt. Laut Maltan gibt es bereits Planungen, die Straße zu verbreitern und die Kurven zu begradigen. Das sei aber eine langwierige Aufgabe, zum einen, weil die Straße durch ein Waldgebiet führt, zum anderen, weil es viele gibt, deren Grundstücke bei einer Verbreiterung betroffen wären. In vielen Fällen müsste mit den Eigentümern erst besprochen werden, ob die Grundstücke erworben werden können.

Die offizielle Umleitung in der kommenden Woche verläuft von Emertsham über die TS8 nach Kienberg. Von dort geht es über die Staatsstraße 2357 weiter nach Waltersham. Die Strecke ist in beide Richtungen jeweils bis zur Baustelle frei. − pfj