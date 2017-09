Fußball-WM 2018: Kiesgrube wird wieder zum "Hex’nkessel"

"Hex’nkessel" reloaded: Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland soll sich die Kiesgrube in Lohen bei Tacherting wieder in eine riesige Public-Viewing-Arena verwandeln – diesmal mit Platz für bis zu 5000 Besucher. Unser Foto entstand am 4. Juli 2014, als die deutsche Nationalmannschaft das Viertelfinale bei der WM in Brasilien mit 1:0 gegen Frankreich gewann. − Fotos: Tine Limmer "Hex’nkessel" reloaded: Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland soll sich die Kiesgrube in Lohen bei Tacherting wieder in eine riesige Public-Viewing-Arena verwandeln – diesmal mit Platz für bis zu 5000 Besucher. Unser Foto entstand am 4. Juli 2014, als die deutsche Nationalmannschaft das Viertelfinale bei der WM in Brasilien mit 1:0 gegen Frankreich gewann. − Fotos: Tine Limmer



Es herrscht schon Vorfreude aufs nächste Sommermärchen: Die Ankündigung, dass es 2018 während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wieder ein großes Public-Viewing in der Kiesgrube bei Tacherting gibt, wird auf Facebook mit reichlich Likes und Smileys bejubelt. "Die zweite Auflage des Tachertinger ,Hex’nkessels‘ kommt", verspricht Hans Schirmer. "Wir haben schon einiges in die Wege geleitet." Unter anderem die Gründung eines eigenen Vereins. Mit "Hexenkessel Event e.V." sei man schlagkräftiger aufgestellt, um alles Steuerliche, Versicherungstechnische und Organisatorische zu bewältigen.

Im Jahr 2014 hatte noch der Gewerbeverein Tacherting, dessen 2. Vorsitzender Hans Schirmer ist, das größte Public-Viewing zwischen München und Salzburg auf die Beine gestellt. Mit einem so durchschlagenden Erfolg, dass Schirmer und Co. nun auch bei der nächsten WM wieder Stadionatmosphäre in die Kiesgrube in Lohen nördlich von Tacherting bringen wollen.

Zu den Übertragungen der deutschen Spiele strömten vor gut drei Jahren mehr als 20000 Besucher und feierten den Siegeszug und Titelgewinn der DFB-Elf euphorisch. Auch vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 soll der "Hex’nkessel" wieder brodeln. "Sieben Mal, davon gehen wir aus", zeigt sich Hans Schirmer optimistisch. Der 53-Jährige traut Jogi Löws Mannen also wieder den Finaleinzug zu. "Wir werden auf jeden Fall alle Spiele der DFB-Elf zeigen." Schon jetzt sind Schirmer und seine Helfer gut aufgestellt: "Die Gemeinde Tacherting und die Polizei sind einverstanden. Die Firma AKR als Betreiber der Kiesgrube hat uns zugesagt, dass sie das Gelände mit ihren Baggern wieder in eine richtige Arena mit stufenartigen Tribünen verwandeln wird." Technisch sei man bestens ausgestattet. Die 30 Quadratmeter große LED-Leinwand gehöre nun der Partnerfirma Musik Mayer. "Da haben wir Zugriff und müssen nicht irgendwoher etwas Teures mieten." Die Übertragungstechnik habe sich optisch wie akustisch bestens bewährt. Außerdem könne man nun dank des Gewerbevereins Tacherting auf eigene Biertischgarnituren für fast 2000 dauerhafte Sitzplätze zurückgreifen. Und auch in Sachen Parkplätze habe man mit einer zusätzlich nutzbaren Wiese aufgerüstet.



Werden nächstes Jahr als Vorsitzende des neu gegründeten Vereins "Hexenkessel Event e.V." auf der Tachertinger Public-Viewing-Bühne stehen: Hans Schirmer (rechts) und Christian Diermeier. Werden nächstes Jahr als Vorsitzende des neu gegründeten Vereins "Hexenkessel Event e.V." auf der Tachertinger Public-Viewing-Bühne stehen: Hans Schirmer (rechts) und Christian Diermeier.



Man könne sich also auf einen fröhlich-friedlichen Fußballpartysommer in Schwarz-Rot-Gold freuen – "natürlich wieder mit einem bunten Rahmenprogramm, an dem wir gerade tüfteln". Außerdem will man die Zuschauerkapazität von 3000 auf 5000 erhöhen. Den Erlös aus dem WM-Public-Viewing wird man wieder für einen wohltätigen Zweck spenden. In den nächsten Tagen soll die Homepage www. hexenkessel.event online gehen. Vereinsvorsitzender ist Hans Schirmer, seine Stellvertreter sind Gabriele Schneider, Markus Giel und Christian Diermeier.

Mehr dazu lesen Sie 20. September im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.