Verschwundene Wahlunterlagen: Korrekte Stimmabgabe sichergestellt

Ein Mann hält einen Wahlbrief mit den Unterlagen zur Briefwahl für die Bundestagswahl 2017 vor einen Briefkasten. − Foto: Sven Hoppe/dpa



Der Fall der verschwundenen Wahlunterlagen in Traunreut hat am Mittwoch für großes Aufsehen gesorgt. Die Stadt versicherte aber, dass es sich letztlich nur noch um rund 20 Briefwahlunterlagen handelt, die nicht bei den Wählern angekommen sind, und dass zudem am Dienstag und Mittwoch von diesen Betroffenen einige tatsächlich ihren Stimmzettel per Post bekommen haben: "Letztlich sind es wohl nur noch unter zehn Fälle ohne Wahlunterlagen", so Traunreuts geschäftsleitender Beamter Josef Maier.

Zusammen mit Wahlleiter Werner Arndt versicherte er am Mittwoch gegenüber der Heimatzeitung, dass im Stadtgebiet alle Bürger, die Briefwahlunterlagen beantragt haben, diese auch rechtzeitig erhalten. "Es hat bei den Versandtagen am 31. August und 4. September circa 60 Fälle gegeben, bei denen die Briefwahlunterlagen nicht innerhalb der normalen Postzustellzeit bei den Antragstellern angekommen sind. Von diesen Fällen haben circa 40 Personen die Briefwahlunterlagen später als üblich erhalten, die Zustellung erfolgte jedoch rechtzeitig, um die Briefwahl ordnungsgemäß durchführen zu können", so Josef Maier.

Die Personen, die aktuell die Briefwahlunterlagen von der Post noch nicht bekommen haben, können im Bürgeramt der Stadt Traunreut Ersatzunterlagen erhalten. Dazu brauchen sie dies nur glaubhaft auf vorbereiteten Vordrucken zu erklären. Diese Erklärung ist bis zum 23. September um 12 Uhr im Bürgeramt im Erweiterungsbau des Rathauses noch möglich. "Die davon betroffenen Wahlberechtigten wurden telefonisch darauf hingewiesen. Der angeblich nicht zugestellte Wahlschein wird für ungültig erklärt", so Wahlleiter Werner Arndt.

Über die Erklärung der Ungültigkeit werden von der Stadt alle Wahllokale in Traunreut und über den Kreiswahlleiter alle Wahllokale für den Wahlkreis Traunstein informiert. "Damit ist sichergestellt, dass nicht unberechtigt eine doppelte Stimmvergabe erfolgt. Und es ist sichergestellt, dass jeder wählen kann", so Werner Arndt.

Die Beantragung von Briefwahlunterlagen bei der Stadt Traunreut sei jederzeit fortlaufend bis zum morgigen Freitag um 18 Uhr möglich. Alternativ können die Bürger die Briefwahlunterlagen auch persönlich im Rathaus abholen beziehungsweise auch dort direkt die Briefwahl durchführen. Ausgefüllte Stimmzettel können Briefwähler in den dafür vorgesehenen Umschlägen auch am Wahlsonntag noch bis 18 Uhr in den Briefkasten des Rathauses am Rathausplatz werfen. − hr

