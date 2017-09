Gemeinderat Altenmarkt: Für Unterführung auf der Dietl-Wiese

Auf der Baustelle am westlichen Ortseingang von Altenmarkt ist die neue Brücke bereits deutlich zu erkennen. Auf ihr wird die B304 künftig über die Dorfener Straße geführt. Rechts vom Kran ist mit einem Metallbogen das Westportal des Aubergtunnels angedeutet, der ab kommendem Jahr gebaut wird. − Foto: Seifert Auf der Baustelle am westlichen Ortseingang von Altenmarkt ist die neue Brücke bereits deutlich zu erkennen. Auf ihr wird die B304 künftig über die Dorfener Straße geführt. Rechts vom Kran ist mit einem Metallbogen das Westportal des Aubergtunnels angedeutet, der ab kommendem Jahr gebaut wird. − Foto: Seifert



In der Gemeinde Altenmarkt wird fleißig am ersten Abschnitt der Ortsumfahrung gebaut. Derzeit entsteht am westlichen Ortsausgang in Richtung Obing die Brücke über die Gemeindestraße nach Dorfen. Auf ihr wird die Bundesstraße 304 künftig zum Westportal des Aubergtunnels geführt, der ab kommendem Jahr das Kernstück der Arbeiten bilden wird. Derweil läuft im Staatlichen Bauamt Traunstein die Planung für den zweiten Bauabschnitt der Umfahrung weiter. Am Dienstagabend ist im Altenmarkter Gemeinderat der aktualisierte Vorentwurf präsentiert worden.

Schwer im Magen lag den Gemeinderäten der Wegfall der geplanten Unterführung auf der Dietl-Wiese. Durch sie sollte der stark frequentierte Geh- und Radweg zwischen Trostberg und Altenmarkt geführt werden. Stattdessen soll der Weg nun am Böschungsfuß entlang und unter der neuen B304-Alzbrücke verlaufen. Der Gemeinderat fordert in seiner Stellungnahme, dass die Unterführung in der früheren Version gebaut wird.

Im Gemeinderat ist ferner ein Zwischenbericht zum Haushalt präsentiert worden. Demnach ist die Gemeinde zum Jahresende schuldenfrei. Die Prioritätenliste für den Straßenausbau wurde aktualisiert und die Planung für ein neues, kleines Baugebiet in Grassach auf den Weg gebracht. Zudem gibt es Ärger wegen ungenehmigten Kiesabbaus in Neustadl. − rse

