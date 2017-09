"Weißer Engel" für Brigitte Kohler

Sie bringt Leben und Schwung ins Pflegeheim Wartberghöhe und ins Seniorenwohnheim in Traunstein: Brigitte Kohler (rechts) erhielt dafür von Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml am Dienstag in München die Auszeichnung "Weißer Engel". − Foto: Stmgp Sie bringt Leben und Schwung ins Pflegeheim Wartberghöhe und ins Seniorenwohnheim in Traunstein: Brigitte Kohler (rechts) erhielt dafür von Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml am Dienstag in München die Auszeichnung "Weißer Engel". − Foto: Stmgp



Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml hat am Dienstag in München die Auszeichnung "Weißer Engel" an zehn Bürger aus Oberbayern überreicht. Damit würdigte die Ministerin besonderes ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege. Unter den Geehrten war eine Frau aus dem Landkreis Traunstein: Brigitte Kohler aus Traunstein.

"Sie hat 18 Jahre lang im Seniorenzentrum Wartberghöhe in Traunstein gearbeitet und sich dort schon während ihrer Festanstellung ehrenamtlich betätigt", sagte die Minterin in der Laudatio. Auch nach dem Eintritt in den Ruhestand widme sie seit 2005 ihrem Ehrenamt ungezählte Stunden an ihrer alten Wirkungsstätte – und auch im Seniorenwohnheim des Diakonischen Werkes in Traunstein. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Donnerstag, 21. September 2017, im Trostberger Tagblatt, im Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.