Theresa Christofori holt sich EM-Titel im Fußballgolf

Man musste nicht nur gut mit dem Ball umgehen können, sondern auch ziemlich wetterfest sein. Dann hatte man gute Möglichkeiten, sich bei der Fußballgolf-EM in Inzell an der Spitze zu platzieren. 27 Damen und 126 Herren aus neun Nationen versuchten bei schwierigen Bedingungen im Soccerpark, den Ball mit möglichst wenigen Versuchen ins Loch oder Netz zu spielen. Auch aus der heimischen Region stellten sich einige Teilnehmer dieser Herausforderung und verzeichneten tolle Erfolge. Theresa Christofori aus Ruhpolding wurde Europameisterin, und Lokalmatador Mande Scheurl landete bei den Herren auf Platz vier. Christofori war vier Jahre in der Jugend des FC Bayern aktiv, das kam ihr nun zugute. Vor allem auf dem Premiumplatz spielte sie ihre starke Schusstechnik besonders gut aus.

Bei den Herren konnte sich der Weltranglistendritte Bent Sandfeld noch von Platz drei ganz nach vorne schieben. Er wurde sogar Doppel-Europameister, denn mit seinem Partner Ronnie Hansen holte er sich auch den Titel im Doppel. − hwEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am Donnerstag, 21. September 2017, im Trostberger Tagblatt, im Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.