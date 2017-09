Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Drei Verletzte hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag um 14.30 Uhr auf der Kreisstraße TS 26 bei Untersommering ereignet hat. Eine 54-jährige Pallingerin bog aus Baumham kommend in die Kreisstraße in Richtung Trostberg ein. Etwa 200 Meter später wollte sie bereits wieder nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Eine aus Richtung Palling kommende 39-jährige Engelsbergerin, die nach Polizeiangaben schnell unterwegs war wollte in dem Moment überholen, als die Pallinger nach links abbog. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge nach links von der Straße. Die zwei Frauen und der Beifahrer im Wagen der Engelsbergerin wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am dem Auto der Engelsbergerin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro. Den Schaden am Wagen der Pallingerin schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. − red