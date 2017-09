Sechs Verletzte bei zwei Schlägereien in Traunstein

Zu zwei Schlägereien ist es bereits am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Traunstein gekommen. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, wie die Polizeiinspektion Traunstein erst am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Gegen 3.15 Uhr waren zwei 19-jährige Slowaken und ein Pole von einer Gruppe von mindestens vier jungen Männern mit arabischem Aussehen überfallartig angegriffen worden. Einer aus der Gruppe hatte den Polen schon zuvor in einem Lokal an der Herzog-Wilhelm-Straße ohne Vorwarnung zwischen die Beine getreten. Die Angreifer konnten flüchten und stahlen einem der Slowaken seine Umhängetasche samt IPhone und Geldbörse.

Gegen 5 Uhr pöbelten ein 20-jähriger, in Traunstein lebender Afghane und ein 23-jähriger Traunsteiner türkischer Abstammung mehrere Personen an. Es kam zu einer Rangelei mit einem 19-Jährigen aus Haiming und einem 24-jähriger Erlstätter. Als ein 19-Jähriger die Streithähne trennen wollte, trat ein Unbekannter aus einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe arabisch aussehender junger Männer von hinten an ihn heran und schlug dem 19-Jährigen mit voller Wucht ins Gesicht. Der Schläger flüchtete zu Fuß in Richtung "Kaufland".

Die Polizei bittet um Hinweise, Tel. 0861/9873-110. − red