Vortragsreihe des Historischen Vereins beginnt

Die Büste von Max Fürst, geschaffen vom Siegsdorfer Künstler Walter Angerer d. J. Die Büste von Max Fürst, geschaffen vom Siegsdorfer Künstler Walter Angerer d. J.



Mit einem Vortrag zum 100. Todesjahr des Heimatforschers und Kunstmalers Max Fürst (1846 bis 1917) beginnt am Freitag, 29. September, um 20 Uhr in der Zieglerwirtsstube des Heimathauses die neue Vortragsreihe des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein. Dabei widmet sich Werner Paul Hellmuth dem Leben und Werk des Ehrenmitglieds Max Fürst, der auch Ehrenbürger der Stadt Traunstein und der Gemeinde Grabenstätt ist.

Die Epitaphe an der Kirche St. Georg und Katharina im Traunsteiner Stadtpark stehen im Mittelpunkt des Oktober-Vortrags (27. Oktober) von Kreisarchivar Albert Rosenegger. Prof. Dr. Maximilian Fussl aus Salzburg widmet sich am Freitag, 24. November, unter dem Titel "Glanz und Elend des Fürsterzbischofs Wolf-Dietrich von Raitenau" dem wohl berühmtesten Salzburger Herrscher. Und am Freitag, 15. Dezember, spricht Ingeborg Jerger aus Salzburg zum Abschluss des Reformationsjahres über "Emigration der Protestanten in Salzburg".

Beginn der Vorträge ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, auch Nichtmitglieder sind willkommen. − hhe