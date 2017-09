"Der gestiefelte Kater" statt "Bremer Stadtmusikanten" im Nuts

Wegen Krankheit eines Ensemblemitgliedes können am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr im "Studio 16" in Traunstein "Die Bremer Stadtmusikanten" nicht gespielt werden. Stattdessen spielt die Burghauser Märchenalm "Der gestiefelte Kater". Mario Eick, der künstlerische Kopf der Märchenalm, wird mit Kindern ab vier Jahren und Erwachsenen aus dem Publikum das Märchen neu erfinden und dem armen Müllersohn zu einem glücklichen Leben verhelfen. Karten gibt es an der Tageskasse. − red