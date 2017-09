Bluttat in Traunreut: Hilfsaktion für junge Mutter und Witwe

Unterstützung für junge Mutter: Manuela Pollock hat im "Bayernstüberl" eine Spendenbox aufgestellt. Kerzen, Engel und Rosenkranz erinnern zudem an die beiden Opfer des Todesschützen. − Foto: hr Unterstützung für junge Mutter: Manuela Pollock hat im "Bayernstüberl" eine Spendenbox aufgestellt. Kerzen, Engel und Rosenkranz erinnern zudem an die beiden Opfer des Todesschützen. − Foto: hr



Nur wenige hundert Meter vom Tatort in Traunreut (Landkreis Traunstein) entfernt sind die tödlichen Schüsse am Samstagabend auf einen Altenmarkter und einen Pallinger fünf Tage danach noch Hauptgesprächsthema. Kein Wunder, waren die Opfer doch im dortigen "Bayernstüberl" gern gesehene Gäste und , für viele Freunde. Zudem herrschte in der Nacht auf Sonntag auch im "Bayernstüberl" ein Ausnahmezustand.

"Wir hatten wirklich Angst", beschreibt Manuela Pollock die Gefühlslage bei den Besuchern am vergangenen Samstagabend gegen 23 Uhr in ihrem Lokal. Sie hatte gerade einen Anruf bekommen, dass Schüsse gefallen wären und jemand gestorben, der Schütze aber noch auf der Flucht sei. "Wir haben sofort abgesperrt und das Licht ausgeschaltet", so die 34-jährige Tochter der "Bayernstüberl"-Wirtin.



Polizisten bringen den Sarg eines der beiden getöten Männer aus dem Lokal in Traunreut. − Foto: dpa Polizisten bringen den Sarg eines der beiden getöten Männer aus dem Lokal in Traunreut. − Foto: dpa



25 bis 30 Leute waren zu dieser Zeit noch in ihrem Lokal und viele waren unsicher, ob der Schütze nicht auch für sie eine Bedrohung ist. Rund die Hälfte der Gäste ging zwar trotzdem im Laufe der weiteren Nacht, aber der Rest harrte aus: "Kurz vor drei Uhr morgens kam dann die Entwarnung, dass sie den Täter haben und alle gingen nach Hause." Was sie zu dieser Zeit noch nicht wussten: Die Opfer waren gute Bekannte, der Altenmarkter zählte im "Bayernstüberl" zu den Stammgästen.

Weil er immer gerne zum Dartspielen ins "Bayernstüberl" kam, findet dort am 29. September ab 19 Uhr ein Benefiz-Dartturnier statt. Zudem wurde in dem Lokal schon jetzt eine Spendenbox für die junge Witwe und Mutter aufgestellt und Manuela Pollock hat ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Traunstein mit der IBAN: DE 88 7105 2050 0040 5693 45 eingerichtet. Als Verwendungszweck kann der Alias-Name des Altenmarkters "Eigil" verwendet werden.

