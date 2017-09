Unfall auf B304: Drei Verletzte und 35.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall am Donnerstag ist Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro entstanden. − Foto: FDL/BeMi Bei einem Unfall am Donnerstag ist Gesamtschaden in Höhe von rund 35.000 Euro entstanden. − Foto: FDL/BeMi



"So schnell waren wir auch noch nie an einer Unfallstelle" waren die Worte der Polizei am Donnerstag gegen 17.45 Uhr, als es vor ihren Augen einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gab. Die Polizeibeamten waren rund 100 Meter von der Unfallstelle entfernt mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt, als es vor ihren Augen zum Crash kam.

Ein 50-jähriger VW-Caddy-Fahrer aus Trostberg wollte von Obing kommend nach links in Richtung Kirchberg abbiegen. Dabei übersah er eine Audi-Fahrerin auf der B 304 aus dem Landkreis Erding, die mit ihrem Auto in Richtung Obing unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen trotz Vollbremsung zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge in die Zufahrtsstraße nach Kirchberg geschleudert, wo sie auf einen wartenden Fiat aus dem Kreis Rosenheim prallten. Der Unfallverursacher und die zwei Personen im Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in die Krankenhäuser Trostberg und Traunstein gebracht. Der Fahrer im Fiat blieb unverletzt und konnte mit leicht lädiertem Auto die Fahrt fortsetzen. Insgesamt entstand an den Autos ein Schaden von circa 35000 Euro. Audi und VW mussten abgeschleppt werden.

Das BRK war mit vier Fahrzeugen vor Ort, Die Feuerwehren aus Altenmarkt und Rabenden war mit insgesamt etwa 30 Mann an der Unfallstelle. Sie sperrten die B 304 und leiteten den Verkehr um. Auch säuberten Sie die Unfallstelle. Die B 304 war für rund eine Stunde total gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens vor Ort konnte noch keine Angabe gemacht werden. − FDL/BeMi