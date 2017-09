Pkw kracht frontal gegen Baum

− Foto: FDL/AKI − Foto: FDL/AKI



Ein Unfall hat sich heute Mittag gegen 12.40 Uhr auf der Staatsstraße 2094 mit einem allein beteiligten VW ereignet. Aus noch unbekannten Gründen kam ein Autofahrer, der in Richtung Seeon auf der St2094 war, von der Fahrbahn ab und krachte frontal an einen Baum. Die Feuerwehren Seebruck und Seeon mussten die Staatsstraße komplett in beide Richtungen sperren. Über die Verletzungen des Fahrers ist noch nichts bekannt. Die Polizei berichtet nach. − FDL/AKI