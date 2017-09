Kreuzung St. Georgen: "Die Bahn ist der große Verhinderer"

Aus eisenbahntechnischen Gründen ist die Planung für den Verkehrsknotenpunkt St. Georgen im Zuge der Ortsumfahrung Altenmarkt auf Eis gelegt. Bevor sich die Zugfrequenz nicht erhöht, wird der Vorentwurf für eine Tieferlegung der Straße und einen Kreisverkehr nicht weiter bearbeitet. − F.: ga Aus eisenbahntechnischen Gründen ist die Planung für den Verkehrsknotenpunkt St. Georgen im Zuge der Ortsumfahrung Altenmarkt auf Eis gelegt. Bevor sich die Zugfrequenz nicht erhöht, wird der Vorentwurf für eine Tieferlegung der Straße und einen Kreisverkehr nicht weiter bearbeitet. − F.: ga



Das Staatliche Bauamt Traunstein hat am Donnerstagabend den überarbeiteten Entwurf des 2. Bauabschnittes der Ortsumfahrung Altenmarkt in der Traunreuter Stadtratssitzung vorgestellt. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass für den Verkehrsknotenpunkt St. Georgen keine zeitnahe Gesamtlösung in Aussicht ist. Es sei denn, es fahren mehr Züge. "Der Bund legt den Vorentwurf so lange auf Eis, bis nachvollziehbar ist, dass sich die Zugfrequenz erhöht", erklärte der Leiter des Staatlichen Bauamts, Sebald König. Dass das bis zum "St.-Nimmerleinstag" dauern könnte, befürchtete nicht nur Bernhard Seitlinger (CSU). Verkehrsreferent Roger Gorzel (Bürgerliste) zog das Fazit: "Die Bahn ist der große Verhinderer."

Wie mehrfach berichtet, fordert die Stadt Traunreut eine Tieferlegung der B304 und einen Kreisverkehr in St. Georgen. Der Stadtrat hielt mit 18:10 Stimmen an dem vor sieben Jahren gefassten Beschluss fest: Das Projekt müsse vor oder spätestens mit dem Bau des 2. Bauabschnittes der Ortsumfahrung Altenmarkt umgesetzt werden.

In der Sitzung hat der Stadtrat auch beschlossen, dass die Stadt Traunreut die kleine Ostspange in Eigenregie fertigstellt. Es geht um die knapp zwei Kilometer lange Trasse östlich der Schrebergärten nach Norden vor, die dann mit einem Kreisverkehr bei Oberwalchen an die Staatsstraße 2104 (Waginger Straße) angebunden werden soll. Über das sogenannte Kommunale Sonderbaulastprogramm erhält sie vom Freistaat 80 Prozent der Kosten erstattet. − gaAusführliche Berichte lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 23./24. September 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.