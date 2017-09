"Säule der Trostberger Tafel"

Die Bundesverdienstmedaille erhielt Ulrike Bergmann-Fritz aus Trostberg, mit im Bild sind (von links) Landrat Siegfried Walch, Kaplan Michael Maurer und Trostbergs Bürgermeister Karl Schleid. − Foto: bjr Die Bundesverdienstmedaille erhielt Ulrike Bergmann-Fritz aus Trostberg, mit im Bild sind (von links) Landrat Siegfried Walch, Kaplan Michael Maurer und Trostbergs Bürgermeister Karl Schleid. − Foto: bjr



Bei einer Feier im Casino des Landratsamts hat Landrat Siegfried Walch am Donnerstagabend Bürger aus dem Landkreis ausgezeichnet, die sich im Ehrenamt herausragende Verdienste erworben haben. Mit der Bundesverdienstmedaille erhielt Ulrike Bergmann-Fritz aus Trostberg die höchste Auszeichnung. Zudem übergab der Landrat drei Firmeninhabern die Teilnahmeurkunde am Umweltpakt Bayern.

Walch erklärte, er sei immer wieder beeindruckt, wie Ehrenamtliche engagiert für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einträten. Mit den Ehrungen wolle der Landkreis den Ehrenamtlichen Dank, Respekt und Anerkennung zukommen lassen, sei deren Arbeit doch unverzichtbarer denn je, so Walch.

Neben Ulrike Bergmann-Fritz wurden Agnes Leuschner aus Tittmoning, Siegfried Engl aus Chieming, Peter Ritzer aus Grassau, Sabine Kriegenhofer und Veronika Weitemayer (beide aus Traunstein), Wolfgang Klauser aus Bergen, Franz Wimmer aus Tacherting und Johann Randlinger aus Altenmarkt ausgezeichnet. Teilnahmeurkunden am Umweltpakt Bayern übergab der Landrat an Sabine Kellner aus Fridolfing vom gleichnamigen Bürobedarf und Schreibservice, Martin Kollmeier von Holzbau Kollmeier in Traunreut und Gerald Asenkerschbaumer von ASE Wohnkultur in Tittmoning. − bjrEinen ausführlichen Bericht und Fotos finden Sie in der Wochenend-Ausgabe, 23./24. September 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.