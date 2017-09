Traunsteiner Malteser wetteifern um deutschen Meistertitel

Die Malteser aus dem Landkreis Traunstein kämpfen an diesem Wochenende in Landshut um Punkte und Sieg. Beim 18. Bundeswettbewerb des Hilfsdienstes treten rund 500 ehrenamtliche Einsatzkräfte aus ganz Deutschland gegeneinander an.

Aus Traunstein sind drei Gruppen dabei: eine Helfergruppe (Erwachsene) und eine Jugendgruppe sowie die Schulsanis, die hauptsächlich vom Annette-Kolb-Gymnasiums Traunstein kommen. Die drei Gruppen hatten sich durch den Sieg beim Diözesanwettbewerb der Erzdiözese München-Freising für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Sie müssen ihr Können in der Notfallversorgung beweisen und realistische Szenarien unter höchstem Zeitdruck bewältigen. Wochenlang haben sie dafür geübt und trainiert. "Wir wollen zu den Besten gehören und am liebsten natürlich gewinnen", sagt Max Rauecker, Kreisbeauftragter der Malteser. − vol