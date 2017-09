Dackelclub Chiemgau: Das sind die Schönsten im Gäu

Eingerahmt von Zuchtschauleiter Klaus Reiter (links) und Richter Georg Lang präsentieren sich die Tagessieger. − Foto: vom Dorp Eingerahmt von Zuchtschauleiter Klaus Reiter (links) und Richter Georg Lang präsentieren sich die Tagessieger. − Foto: vom Dorp



Einmal im Jahr herrscht unter den rund 160 Mitgliedern des Dackelclubs Chiemgau, einer Sektion des vor über 120 Jahren gegründeten Bayerischen Dachshundeclubs, der Ausnahmezustand: Hundebesitzer und ihre Vierbeiner rüsten sich zur Zuchtschau. Es geht um Titel, Pokale und den Ruf, von allen der Schönste zu sein. Vor rund 100 Zuschauern fand die Jahresschau heuer zum ersten Mal im Saal vom Feldwieser Wirtshaus statt.

Will man mit seinem Lang-, Kurz- oder Rauhhaardackel in die Zucht gehen, sind Qualitätsstandards nötig, die in der Zuchtschau mit den Wertungsnoten "vorzüglich" oder "sehr gut" vergeben werden. Andere Hundebesitzer reizen der Kampfgeist, das Zusammenkommen mit Gleichgesinnten oder die Aussicht, den amtlich bestätigten schönsten Dackel daheim zu haben.

Am Ende der über dreistündigen Schau standen die Tagessieger fest: Bester bei den Rauhhaardackeln wurde "Garry vom Reischachta" von Georg Huber aus Altenmarkt, bei den Kurzhaardackeln "Einstein von den Zwergenkönigen" von Margret Hans-Gottselig aus Traunstein und bei den Langhaardackeln "Momo" von Regine Randlkofer aus Starnberg. − bvdEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 23./24. September 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.