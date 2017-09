Kunsthandwerk am Wochenende auf Schloss Pertenstein

Schloss Pertenstein wird an diesem Wochenende zum Treffpunkt der Kunsthandwerkerszene. Am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr treffen sich dort rund 50 Künstler und Kunsthandwerker, um den Besuchern zu zeigen, wie sie ihre Kreativität in Form gebracht haben.

Präsentiert wird eine breite Palette kunsthandwerklichen Schaffens: Holz-, Glas-, Papier-, Textilkunst, Fotografie, Vergoldung, Bleisatz und Buchdruck, Schmuck, Malerei, Skulpturen, Objekte, Taschen und Möbel. Einen Schwerpunkt bilden heuer die Holzkünstler: Schreiner, Holzgestalter und Drechsler stellen Möbel, Schalen, Schüsseln, Sets, Untersetzer, Leuchten, Kugelschreiber und Produkte für Haushalt und Raumgestaltung, Objekte und Skulpturen aus. Die Ausstellung thematisiert den fließenden Übergang zwischen Kunst und Handwerk, zwischen bildender und angewandter Kunst, zwischen praktischem Zweckobjekt und freiem spielerischen Experiment. − red