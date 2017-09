Info-Veranstaltung zur Sicherheitswacht: Eine Form von "Streetwork"

Matthias Köppel (von links) und Erwin Wimmer von der Polizei Laufen, hier im Gespräch mit Bürgermeister Herbert Häusl, informierten über Details zur Sicherheitswacht. − Foto: Eder Matthias Köppel (von links) und Erwin Wimmer von der Polizei Laufen, hier im Gespräch mit Bürgermeister Herbert Häusl, informierten über Details zur Sicherheitswacht. − Foto: Eder



Um das Thema Sicherheitswacht ging es bei einem Treffen in der Waginger Tourist-Info, knapp 20 Interssierte waren gekommen. Alle Vereine der Gemeinde waren schriftlich eingeladen worden. Der Laufener Polizeichef Erwin Wimmer und Polizeihauptkommissar Matthias Köppel übernahmen es, über die Aufgaben einer Sicherheitswacht zu informieren. Dem Vernehmen nach haben sich bereits einige Interessierte aus dem Bereich Waging gemeldet.

Die Sicherheitslage in Waging sei sehr gut, betonte Wimmer gleich zu Anfang; Ziel sei es, dass das so bleibt. Daher sei auch für Waging eine Sicherheitswacht angestrebt – als Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei, als "wandelnde Notrufsäulen und Auskunftsbüro". Schon seit 20 Jahren gebe es in Bayern Sicherheitswachten, und es sei politischer Wille, diese auszuweiten. Aktuell seien rund 900 Personen ehrenamtlich darin engagiert, Ziel seien etwa 1500.

Wie die konkrete Arbeit dieser Gruppen aussieht, schilderte Rita Blum. Sie ist Frau der ersten Stunde und arbeitet seit sechs Jahren in Burghausen als eine von elf Angehörigen der Sicherheitswacht. So, wie sie den Alltag auf ihren Streifengängen schilderte, ist dies mehr Sozialarbeit oder "Streetwork" als Polizeiarbeit. So halten sich die Mitarbeiter beispielsweise am Schulanfang im Umfeld der Schulen auf, was den positiven Effekt habe, dass die Autos an Schulen langsam fahren und die Fußgänger Ampeln beachten. Auch bei Festen und Fußballspielen sei die Sicherheitswacht im Einsatz. Sie gehe regelmäßig zu Spielplätzen und anderen Orten, wo viel los ist. Und sie informiert den städtischen Bauhof, wenn Gullideckel ausgehoben wurden oder Lampen kaputt sind. − heMehr dazu lesen Sie am Samstag, 23. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.