Michaeliritt an diesem Sonntag in Inzell

Der traditionsreiche Michaeliritt mit Handwerkermarkt, Musik und Führungen durch die Max-Aicher-Arena findet an diesem Sonntag in Inzell statt. Am Beginn des Tages steht um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche, der vom Münchner Kirchenradio live übertragen wird. Um 13.30 Uhr startet der Umritt vom Badepark aus zur Frauenkirche Niederachen. − wb