Unbekannter will an Ampel zu Frau ins Auto steigen

An einer Ampel versuchte ein Unbekannter zu einer Frau ins Auto zu steigen. Die Polizei ermittelt. −Symbolfoto: PNP An einer Ampel versuchte ein Unbekannter zu einer Frau ins Auto zu steigen. Die Polizei ermittelt. −Symbolfoto: PNP



Schrecksekunde für eine Frau aus Traunstein: Als die 63-Jährige am Freitagmorgen mit ihrem Auto an der Ampel stand, versuchte plötzlich ein unbekannter Mann zu ihr ins Auto zu steigen. Da die Türen verriegelt waren, gelang es dem Unbekannten nicht, diese zu öffnen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Gegen 8.15 Uhr stand die Traunsteinerin in der Wasserburger Straße an der Ampel, als ein Mann zur Beifahrertüre lief, mit den Händen an die Scheibe hämmerte und versuchte, die Türe zu öffnen. Weil sich diese während der Fahrt automatisch verschlossen hatte, misslang ihm dieses Vorhaben. Der Mann flüchtete, als die Fahrerin Gas gab und davon fuhr. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, hatte dunkle Haare und war unrasiert. Er trug einen dunkelblauen Anorak und soll ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild gehabt haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kripo, Tel. 0861/98730, melden. − pnp