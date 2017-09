Ramsauer hat seine Kreuzchen schon gemacht

Haben gewählt: Familie Ramsauer mit Wahlleiter Hans Kneffl (rechts). − Foto: Kas Haben gewählt: Familie Ramsauer mit Wahlleiter Hans Kneffl (rechts). − Foto: Kas



CSU-Direktkandidat Peter Ramsauer für den Wahlkreis Trauntsein-Berchtesgadener Land wählte heute um 10.55 Uhr im alten Schulgebäude der Carl-Orff-Schule Traunwalchen (Landkreis Traunstein). Mit ihm gekommen waren Ehefrau Susanne und die beiden Töchter Gabriele (19) – eine Erstwählerin - und Caroline (25). Die zweitjüngste, Christine (20) – ebenfalls Erstwählerin –, hatte sich für Briefwahl entschieden, die älteste Tochter, Barbara (27), ist in Traunstein verheiratet und wählte dort. Nach der Wahl ging es zum Schwager nach Feldkirchen-Westerham (Lkr. Rosenheim) zu einer Geburtstagsfeier. Am Abend will Ramsauer im Landratsamt Traunstein Stellung beziehen zu den Ergebnissen. Gestartet wurde der Tag, wie jeder Sonntag im Hause Ramsauer. Gemeinsam mit Frau Susanne bereitete der CSU-Mann das Frühstück vor, dann kamen seine beiden Töchter hinzu. − kk