Neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule übergeben

Einen Spendenscheck für das neue Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule übergab (von links): Roger Pawellek, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Traunstein, an Florian Amann, Abteilungsleiter für Kommunales und Soziales im Landratsamt. − Foto: Ertl



Für die älteren Grundschüler in Tittmoning stand zu Beginn des Schuljahres etwas Besonderes auf dem Programm: Die Jugendverkehrsschule (JVS), in der sie auf den Fahrrad-Führerschein vorbereitet werden. Um die Arbeit der Verkehrserzieher zu erleichtern, bekam die JVS Trostberg ein neues Fahrzeug, das bei seinem ersten Einsatz am Donnerstag offiziell übergeben wurde.

Seit 1974 betreibt der Landkreis zwei mobile Jugendverkehrsschulen. Im nördlichen Landkreis sind dafür zwei Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Trostberg unterwegs, um den Kindern Grundlagen des sicheren Radfahrens im Straßenverkehr beizubringen. Bisher brachten die Polizisten in einem Lastwagen die nötigen Fahrräder, Hütchen und Schilder mit. Das große Fahrzeug war aber nicht nur unpraktisch, sondern mit seinem Baujahr 2000 auch schon etwas älter.

Deshalb hatte sich der Landkreis entschlossen, den Lkw durch einen Mercedes-Sprinter mit Sondereinbauten und einem Kofferanhänger zu ersetzen. Rund 71.000 Euro kostete das neue Fahrzeug. Die Landes- und die Kreiverkehrswachten werden die Anschaffung des Sprinters möglicherweise bezuschussen, allerdings steht die Entscheidung des Bayerischen Innenministeriums noch aus. Die Kreissparkasse Trostberg beteiligte sich daran mit einer Spende von 50.000 Euro.

Der neue Sprinter erleichtert den Verkehrserziehern Michael Doppelberger und Uwe Feigt ihre Arbeit. Durch den Anhänger ist er flexibler einsetzbar als der Laster. Beispielsweise wird die Suche nach einem Parkplatz nicht mehr so umständlich sein, erklärte Polizeioberkommissar Feigt. Mehr als 700 Kinder an 19 Schulen betreuen sie jedes Jahr. − kerMehr dazu lesen Sie am Montag, 25. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.