Vier Erfolge für Waging beim Rupertiwinkel-Gebietspreisplattln

Am besten schnitten beim Gebietspreisplattln (ab Zweitem von links) Matthias Siglbauer (Buam II), Anton Strehhuber (Buam III), Christina Siglbauer (Dirndl) und Andi Heindl (Buam I) ab. Es gratulierten Gebietsvertreter Hans Hogger (links) und Gebietsschriftführer Christian Hainz. − Foto: red Am besten schnitten beim Gebietspreisplattln (ab Zweitem von links) Matthias Siglbauer (Buam II), Anton Strehhuber (Buam III), Christina Siglbauer (Dirndl) und Andi Heindl (Buam I) ab. Es gratulierten Gebietsvertreter Hans Hogger (links) und Gebietsschriftführer Christian Hainz. − Foto: red



Zwölf Vereine aus dem Rupertiwinkel ermittelten die besten Buam und Dirndl beim Gebietspreisplatteln im Kurhaus in Waging am See. 97 Einzelteilnehmer waren dieses Mal gemeldet. Außerdem waren neun Tanzgruppen in Aktion. Als Preisrichter waren Christian Hinterstoißer (Piding), Martin Schützinger (Traunstein), Hans Mitterer (Traunstein), Franz Edfelder (Anger-Höglwörth), Christian Greisberger (Lauter), Toni Maier (Seebruck) und Ludwig Redl (Prutting) gekommen. Sehr erfolgreich verlief der Tag für die Waginger Trachtler; in vier von fünf Wertungen belegten sie den ersten Platz.

Ohne Umschweife ging es nach der Begrüßung durch Gebietsverteter Hans Hogger an die Tänze. Den Anfang machten die Gruppen. Drei von ihnen kamen aus Waging ihr Können zeigten. Von den neun angemeldeten Gruppen kamen drei aus Waging – am Ende gingen die ersten beiden Plätze in die Marktgemeinde. − redMehr dazu lesen Sie am Montag, 25. September, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.